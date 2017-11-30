Трамп напомнил, что Обама увеличил госдолг США в два раза

Вашингтон, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что государственный долг при администрации его предшественника Барака Обамы вырос в два раза.

«Смешно слышать разговоры демократов о государственном долге, когда экс-президент Обама увеличил его всего за восемь лет», — написал Трамп.

В сентябре государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн. Ранее госдолг США был заморожен на уровне $19,84 трлн, но по итогам сентября Конгресс принял решение о временном повышении порога госдолга. Как писала «Газета.ru», новый предел госдолга позволит американским госучреждениям работать лишь до 8 декабря, пока идет разработка федерального бюджета на 2018 финансовый год.

Ранее сообщалось, что Россия резко сократила инвестиции в госдолг США на фоне «санкционной войны». Сокращает объемы инвестиций и самый большой кредитор американского правительства – Китай.