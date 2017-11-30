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Трамп напомнил, что Обама увеличил госдолг США в два раза
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    Трамп напомнил, что Обама увеличил госдолг США в два раза

    8:59  30 Ноября 2017  /обновлено: 9:13  30 Ноября 2017
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    Трамп напомнил, что Обама увеличил госдолг США в два раза

    Вашингтон, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что государственный долг при администрации его предшественника Барака Обамы вырос в два раза.

    «Смешно слышать разговоры демократов о государственном долге, когда экс-президент Обама увеличил его всего за восемь лет», — написал Трамп.

    В сентябре государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн. Ранее госдолг США был заморожен на уровне $19,84 трлн, но по итогам сентября Конгресс принял решение о временном повышении порога госдолга. Как писала «Газета.ru», новый предел госдолга позволит американским госучреждениям работать лишь до 8 декабря, пока идет разработка федерального бюджета на 2018 финансовый год.

    Ранее сообщалось, что Россия резко сократила инвестиции в госдолг США на фоне «санкционной войны». Сокращает объемы инвестиций и самый большой кредитор американского правительства – Китай.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дональд трамп #сша #госдолг
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