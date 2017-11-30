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Западные страны начали осознавать важность совместной борьбы с терроризмом — Лавров
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    Западные страны начали осознавать важность совместной борьбы с терроризмом — Лавров

    9:16  30 Ноября 2017
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    Западные страны начали осознавать важность совместной борьбы с терроризмом — Лавров

    Москва, 30 ноября. На Западе начало укрепляться понимание того, что с террористами необходимо бороться сообща. Об этом заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров. 

    По словам российского министра, лишь с недавних пор в западных странах начали понимать, что с терроризмом надо бороться всем вместе.

    «Только относительно недавно у западных партнеров стало укрепляться понимание того, что с террористами надо бороться, как говорится, всем миром», — подчеркнул Лавров.

    Он напомнил, что «заявление президентов России и США по САР, сделанное на полях саммита АТЭС в Дананге в ноябре стало весомым и значимым событием», поскольку в нем лидеры стран высказались за совместную задачу довести до конца борьбу с ИГ1 (запрещена в России).

    Западные страны начали осознавать важность совместной борьбы с терроризмом — Лавров

    Министр также добавил, что «перспективы налаживания сотрудничества в антитеррористической сфере обсуждались в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа 21 ноября». 

    Глава российского ведомства отметил, что Россия готова продолжать взаимодействие с Европейским союзом в области решения противодействия терроризму. 

    Владимир Путин. Биография

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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