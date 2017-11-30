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Трамп по ошибке обратился к тезке британского премьера в Twitter
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    Трамп по ошибке обратился к тезке британского премьера в Twitter

    8:37  30 Ноября 2017
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    Трамп по ошибке обратился к тезке британского премьера в Twitter

    Вашингтон, 30 ноября. Американский президент Дональд Трамп по ошибке указал в обращении в Twitter вместо британского премьер-министра Терезы Мэй ее тезку.

    Трамп написал сообщение премьер-министру Великобритании, в котором ошибочно указал пользователя @theresamay (Тереза Мэй Скрайвенер). Позже пост удалили, заменив его новым, с корректным упоминанием пользователя.

    «Тереза @theresamay, сфокусируйтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в Великобритании. У нас все довольно неплохо!», — изначально написал американский лидер.

    Ранее Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дональд трамп #сша #великобритания #тереза мэй
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