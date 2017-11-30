Трамп по ошибке обратился к тезке британского премьера в Twitter

Вашингтон, 30 ноября. Американский президент Дональд Трамп по ошибке указал в обращении в Twitter вместо британского премьер-министра Терезы Мэй ее тезку.

Трамп написал сообщение премьер-министру Великобритании, в котором ошибочно указал пользователя @theresamay (Тереза Мэй Скрайвенер). Позже пост удалили, заменив его новым, с корректным упоминанием пользователя.

«Тереза @theresamay, сфокусируйтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в Великобритании. У нас все довольно неплохо!», — изначально написал американский лидер.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя.