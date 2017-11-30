МИД РФ: США решают задачи своей антироссийской политики за счет Европы

Москва, 30 ноября. США проводят свою антироссийскую политику за счет европейских государств. Об этом заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, санкции, направленные против России, Брюссель «раскрутил» по указанию Вашингтона, но они «бумерангом ударили» по самому же ЕС. Отказ от экономического сотрудничества с РФ нанес сильный ущерб европейским производителям, которые потеряли часть своих позиций на российском рынке и терпят значительные убытки. При этом США от антироссийских санкций не пострадали, поскольку не имели большого товарооборота с Москвой.

«Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев», — подытожил Лавров в интервью итальянской газете «Либеро».

Напомним, санкции ЕС и США ввели против России в 2014 году из-за ситуации в Донбассе и Крыма. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Крым же был присоединен к РФ по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Несмотря на это, западные санкции против России постоянно ужесточаются. Как сообщала «Газета.ру», в начале недели министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что новый бюджет России готов к возможному ужесточению санкций.