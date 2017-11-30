Лавров озвучил условия, при которых в Донбасс будут введены миротворцы ООН

Москва, 30 ноября. Сергей Лавров рассказал об условиях, при выполнении которых в Донбасс могут быть введены миротворцы ООН. Как сообщает РИА Новости, об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил в интервью итальянской газете «Либеро».

Министр иностранных дел считает, что контингент ООН можно будет ввести в ДНР и ЛНР только после разведения сил и средств сторон, которое должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском.

«Силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей», — заявил глава МИД РФ.

Агентство напоминает, что инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ в Донбассе выдвинул Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.