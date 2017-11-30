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Россия
ГИБДД сможет отказать в регистрации авто, тюнингованным вне производства
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    ГИБДД сможет отказать в регистрации авто, тюнингованным вне производства

    8:31  30 Ноября 2017
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    ГИБДД сможет отказать в регистрации авто, тюнингованным вне производства

    Москва, 30 ноября. Верховный суд РФ подтвердил право Госавтоинспекции не регистрировать автомобили, прошедшие тюнинг вне завода производителя, если владелец такого транспортного средства не предоставит документы о том, что внесенные в конструкцию машины изменения соответствуют требованиям безопасности.

    К такому решению суд пришел, рассматривая дело жителя Томской области, который, считая, что полномочия ГИБДД неоправданно велики, пытался оспорить пункт 12 Положения о ГИБДД МВД от 1998 года, согласно которому Госавтоинспекция имеет право не допускать к участию в дорожном движении транспортным средствам и прицепам к ним, в конструкцию которых были внесены изменения, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

    Мужчина обратился в суд после того, как сотрудники ГИБДД отказались регистрировать его автомобиль, доработанный на основании письма от завода-производителя. Иск жителя Томской области был отклонен, как оказалось, мужчина предоставил неправильный пакет документов в Госавтоинспекцию. После повторного сбора бумаг томичу удалось зарегистрировать автомобиль.   

    Ранее телеканал «Подмосковье 360» сообщал, что ГИБДД собирается упростить процедуру регистрации тюнинга на автомобили и сделать ее доступной на сайте госуслуг.

    Автор: Алексей Громов
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    #гибдд #госуслуги #регистрация #тюнинг
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