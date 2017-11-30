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Зять Трампа сотрудничает со спецпрокурором США по «вмешательству России»
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    Зять Трампа сотрудничает со спецпрокурором США по «вмешательству России»

    8:40  30 Ноября 2017
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    Зять Трампа сотрудничает со спецпрокурором США по «вмешательству России»

    Вашингтон, 30 ноября. Зять и старший советник американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился с командой специального прокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы минувшего года. Об этом передает телеканал CBS News.

    По имеющимся данным, Кушнер ответил на вопросы об экс-советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, встреча продолжалась полтора часа.

    «Кушнер добровольно сотрудничал со всеми расследованиями и продолжит это делать», — заявил юрист Эбби Лоуэлл.

    Уточняется также, что команда спецпрокурора перенесла на какое-то время допрос ряда свидетелей в рамках расследования против самого Флинна, сообщает «Газета.Ru»

    Напомним, в начале этого месяца Кушнер предоставил спецпрокурору США документы по делу о «вмешательстве РФ».

    Автор: Дана Балан
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