Зять Трампа сотрудничает со спецпрокурором США по «вмешательству России»

Вашингтон, 30 ноября. Зять и старший советник американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился с командой специального прокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы минувшего года. Об этом передает телеканал CBS News.

По имеющимся данным, Кушнер ответил на вопросы об экс-советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, встреча продолжалась полтора часа.

JUST IN: CBS News has confirmed that President Trump's son-in-law and White House advisor Jared Kushner was questioned by special counsel Robert Mueller's office earlier this month about Michael Flynn. https://t.co/w4e4Lo8xJG pic.twitter.com/QvrBiLhJIT — CBS News (@CBSNews) November 30, 2017

«Кушнер добровольно сотрудничал со всеми расследованиями и продолжит это делать», — заявил юрист Эбби Лоуэлл.

Уточняется также, что команда спецпрокурора перенесла на какое-то время допрос ряда свидетелей в рамках расследования против самого Флинна, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, в начале этого месяца Кушнер предоставил спецпрокурору США документы по делу о «вмешательстве РФ».