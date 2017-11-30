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Политика
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Украина
Переселенцев из Донбасса встретили дискриминацией и ненавистью на Украине
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    Переселенцев из Донбасса встретили дискриминацией и ненавистью на Украине

    9:39  30 Ноября 2017
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    Переселенцев из Донбасса встретили дискриминацией и ненавистью на Украине

    Киев, 30 ноября. В настоящее время на Украине проживает около 1,6 млн человек, которые считаются «внутренне перемещенными лицами» — это те, кто при начале гражданской войны в Донбассе предпочел переехать в другие города на Украине, а не уезжать в Россию. Однако в родной стране бывшие жители Донбасса столкнулись с дискриминацией и ненавистью.

    Самые обеспеченные из переселенцев выбирают «европейскую столицу» Киев, где выше зарплаты и есть все основные социальные удобства. Однако большинству приходится останавливаться в расположенных совсем недалеко от линии соприкосновения Краматорске и Мариуполе, а также в Харькове, Днепропетровске и Львове.

    «Далеко не все жители Украины позитивно воспринимают переселенцев из Донбасса. Это, в принципе, неудивительно, ведь мы знаем, что Украина сильно регионализирована как государство», — отмечают социологи.

    Переселенцев из Донбасса встретили дискриминацией и ненавистью на Украине

    Как показывают данные социологов, переселенцы с востока Украины встречаются с серьезными проблемами, когда пытаются снять жилье — арендодатели, услышав, что жилье хотят снять «донецкие» или «луганские», сразу же повышают цену на жилье на 20–30%. Работодатели же, пользуясь беззащитностью переселенцев, платят им меньше, чем другим сотрудникам.

    Приезжих с востока «традиционно считают недоукраинцами — людьми, которые недостаточно внимания уделяют украинскому языку и культуре — и соответственно, воспринимают их как не совсем значимых жителей страны», рассказал RT руководитель киевского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

    Переселенцев из Донбасса встретили дискриминацией и ненавистью на Украине

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что депутат Рады Евгений Рыбчинский сравнил жителей Донбасса с тараканами, которые достойны «только дихлофоса».

    Автор: Валентин Меликов
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