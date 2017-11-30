Донбасс: ЛНР в течение суток подверглась 5 обстрелам с позиций ВСУ

Луганск (ЛНР), 30 ноября. В оборонном ведомстве Луганской народной республики сообщили о новых пяти обстрелах позиций народной милиции со стороны ВСУ.

Киевские силовики накануне открывали огонь по территории ЛНР с направлений Луганское и Светлодарское. Под обстрелы попали окрестности населенных пунктов Логвиново, Калиновка и Лозовое.

ВСУ вели во время обстрелов использовали стрелковое оружие, минометы 82 и 120 мм, а также гранатометы СПГ и АГС. Жертв и раненых среди личного состава народной милиции и гражданских лиц нет.