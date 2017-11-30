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Донбасс: ЛНР в течение суток подверглась 5 обстрелам с позиций ВСУ
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    Донбасс: ЛНР в течение суток подверглась 5 обстрелам с позиций ВСУ

    8:20  30 Ноября 2017
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    Донбасс: ЛНР в течение суток подверглась 5 обстрелам с позиций ВСУ

    Луганск (ЛНР), 30 ноября. В оборонном ведомстве Луганской народной республики сообщили о новых пяти обстрелах позиций народной милиции со стороны ВСУ.

    Киевские силовики накануне открывали огонь по территории ЛНР с направлений Луганское и Светлодарское. Под обстрелы попали окрестности населенных пунктов Логвиново, Калиновка и Лозовое.

    ВСУ вели во время обстрелов использовали стрелковое оружие, минометы 82 и 120 мм, а также гранатометы СПГ и АГС. Жертв и раненых среди личного состава народной милиции и гражданских лиц нет.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #лнр #обстрелы #луганск
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