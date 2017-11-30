Посол России в США назвал пример близости позиций Москвы и Вашингтона

Сан-Франциско, 30 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций России и США.

Выступая в четверг на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле Fairmont в центре Сан-Франциско, российский дипломат заявил, что Россию и США «объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового поражения».

«РФ не поддерживает ядерный статус КНДР, вопрос может быть решен лишь через переговоры», — заявил Антонов.

Российский посол в среду прибыл в Калифорнию, где до 3 декабря будет проводить встречи с экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, а также осмотрит российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.