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Посол России в США назвал пример близости позиций Москвы и Вашингтона
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    Посол России в США назвал пример близости позиций Москвы и Вашингтона

    8:08  30 Ноября 2017
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    Посол России в США назвал пример близости позиций Москвы и Вашингтона

    Сан-Франциско, 30 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций России и США.

    Выступая в четверг на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле Fairmont в центре Сан-Франциско, российский дипломат заявил, что Россию и США «объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового поражения».

    «РФ не поддерживает ядерный статус КНДР, вопрос может быть решен лишь через переговоры», — заявил Антонов.

    Российский посол в среду прибыл в Калифорнию, где до 3 декабря будет проводить встречи с экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, а также осмотрит российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #антонов #сша #кндр #ядерное оружие
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