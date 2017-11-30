Лавров: Крым — это Россия, тема закрыта раз и навсегда

Москва, 30 ноября. Крым навсегда останется в составе России, объявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с итальянскими СМИ, и тема принадлежности полуострова «закрыта раз и навсегда». Министр напомнил, что сделанный жителями Крыма выбор обеспечил им безопасность перед лицом социальной, политической и экономической нестабильности на Украина.

«Тема закрыта раз и навсегда», — объявил Лавров в ответ на вопрос журналиста газеты Libero.

Министр напомнил, что Крым присоединился к России по воле его жителей, выраженной в ходе референдума — они, по словам Лаврова, «сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания».

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны, — отметил Лавров, — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», вчера Киев потребовал от России немедленно прекратить строительство Крымского моста. Для того, чтобы добиться своей цели, Киев намерен требовать от США и ЕС расширения санкций против России.