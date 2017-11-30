По факту ДТП с лесовозом под Красноярском возбуждено уголовное дело

Красноярск, 30 ноября. СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса и лесовоза на трассе вблизи Лесосибирска.

Авария, в результате которой пострадало 19 человек, произошла в среду. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Енисейск, не соблюдал дистанцию на дороге и допустил наезд на остановившийся впереди «КамАЗ», сообщает телеканал «Подмосковье 360».

Против водителя возбуждено дело по статье «производство, хранение товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проводится автотехническая и трассологическая экспертизы.

Из пострадавших госпитализированы 13 человек. Остальные отправились домой на амбулаторное лечение. Погибших нет.

Напомним, 16 ноября автокатастрофа произошла в республике Марий-Эл. Как сообщало URA.RU, тогда в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом погибли 15 человек.