Европу пугает российское присутствие беспрецедентных масштабов в Арктике

Копенгаген, 30 ноября. Государства Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) должны внимательным образом наблюдать за действиями России в Арктике, которая активно восстанавливает военные базы советских времен. Об этом пишет газета El Pais.

По словам главы Арктического совета Алекси Херкенена, Европа переживает, что «российское присутствие в Арктике достигло небывалых масштабов с момента завершения холодной войны».

Газета также отмечает, что военное ведомство РФ приступило к восстановлению сети арктических аэродромов и возведению военных городков, передает агентство «URA.RU».

Помимо этого, «Москва собирается развернуть в Арктике ЗРК С-400 «Триумф», что также беспокоит Европу», пишет издание.

Отмечается, что Арктика на сегодняшний день стала местом столкновения интересов множества стран, желающих «урвать себе кусок побольше».