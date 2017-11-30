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Европу пугает российское присутствие беспрецедентных масштабов в Арктике
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    Европу пугает российское присутствие беспрецедентных масштабов в Арктике

    8:16  30 Ноября 2017
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    Европу пугает российское присутствие беспрецедентных масштабов в Арктике

    Копенгаген, 30 ноября. Государства Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) должны внимательным образом наблюдать за действиями России в Арктике, которая активно восстанавливает военные базы советских времен. Об этом пишет газета El Pais. 

    По словам главы Арктического совета Алекси Херкенена, Европа переживает, что «российское присутствие в Арктике достигло небывалых масштабов с момента завершения холодной войны».

    Газета также отмечает, что военное ведомство РФ приступило к восстановлению сети арктических аэродромов и возведению военных городков, передает агентство «URA.RU».

    Помимо этого, «Москва собирается развернуть в Арктике ЗРК С-400 «Триумф», что также беспокоит Европу», пишет издание.

    Европу пугает российское присутствие беспрецедентных масштабов в Арктике

    Отмечается, что Арктика на сегодняшний день стала местом столкновения интересов множества стран, желающих «урвать себе кусок побольше».

    Автор: Дана Балан
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    #россия #арктика #триумф #европа
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