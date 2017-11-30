Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста
Москва, 30 ноября. Члены Совета Федерации от Крыма ответили на призыв Киева остановить строительство Крымского моста.
Как напоминают «Известия», министр инфраструктуры незалежной Владимир Омелян обратился к западным «партнерам» с просьбой «нажать» на Россию и вынудить Москву срочно прекратить «незаконное» строительство моста.
«Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате ее государственного суверенитета, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы этой страны и массовому обнищанию народа», — в ответ в интервью Федеральному агентству новостей заявила сенатор Ольга Ковитиди.
«Им обидно, что Крымский мост успешно строится, потому и делаются подобные заявления, при помощи которых украинские руководители пытаются показать, что они якобы что-то делают в связи с этим строительством. И не более того», — в свою очередь прокомментировал ФАН другой сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Напомним, Крымский мост через Керченский пролив соединит Республику Крым с Краснодарским краем. Его общая длина составит 19 километров, это будет самый протяженный мост в России.