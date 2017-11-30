Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти
Общество
Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста

    8:01  30 Ноября 2017
    9319

    Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста

    Москва, 30 ноября. Члены Совета Федерации от Крыма ответили на призыв Киева остановить строительство Крымского моста.

    Как напоминают «Известия», министр инфраструктуры незалежной Владимир Омелян обратился к западным «партнерам» с просьбой «нажать» на Россию и вынудить Москву срочно прекратить «незаконное» строительство моста.

    «Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате ее государственного суверенитета, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы этой страны и массовому обнищанию народа», — в ответ в интервью Федеральному агентству новостей заявила сенатор Ольга Ковитиди.

    «Им обидно, что Крымский мост успешно строится, потому и делаются подобные заявления, при помощи которых украинские руководители пытаются показать, что они якобы что-то делают в связи с этим строительством. И не более того», — в свою очередь прокомментировал ФАН другой сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста

    Напомним, Крымский мост через Керченский пролив соединит Республику Крым с Краснодарским краем. Его общая длина составит 19 километров, это будет самый протяженный мост в России.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #крымский мост
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть