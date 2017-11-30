Пятеро дисквалифицированных российских спортсменов написали Путину

Москва, 30 ноября. Бобслеисты и скелетонисты написали президенту РФ, в котором попросили решить вопрос с отстранением их от участия во всех международных соревнованиях.

Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, которые были отстранены Международной федерацией бобслея и скелетона от соревнований, обратились к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации. Текст письма они опубликовали в Instagram.

???????? #ПравдаЗаНами Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992) Ноя 29 2017 в 3:18 PST

Напомним, международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила российских спортсменов от соревнований на основании решения занимающейся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).