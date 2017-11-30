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Пятеро дисквалифицированных российских спортсменов написали Путину
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    Пятеро дисквалифицированных российских спортсменов написали Путину

    8:00  30 Ноября 2017
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    Пятеро дисквалифицированных российских спортсменов написали Путину

    Москва, 30 ноября. Бобслеисты и скелетонисты написали президенту РФ, в котором попросили решить вопрос с отстранением их от участия во всех международных соревнованиях.

    Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, которые были отстранены Международной федерацией бобслея и скелетона от соревнований, обратились к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации. Текст письма они опубликовали в Instagram.

     

     

    ???????? #ПравдаЗаНами

    Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992)

     

    Напомним, международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила российских спортсменов от соревнований на основании решения занимающейся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #мок #бобслей #скелетон
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