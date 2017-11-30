Любопытный медведь стал первым, кто нашел обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Благовещенск, 30 ноября. Любопытный медведь стал первым, кто обнаружил в амурской тайге обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая стартовала позавчера с российского космодрома «Восточный». Участники поисковой группы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружили с вертолета три блока ракеты, рядом с которыми бродил медведь.

«Три боковых блока упали в Тындинском районе недалеко друг от друга. Два практически рядом, третий — в пяти километрах от них. Видели с вертолета, как недалеко от блоков бродил медведь», — сообщил начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

Как отмечает «Инфореактор», фрагменты ракеты-носителя были обнаружены в Тындинском районе Амурской области в ходе поисков 29 ноября. Поисковой группе пришлось провести в воздухе более пяти часов.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», второй запуск с «Восточного» окончился неудачей — из-за ошибки в расчетах разгонный блок «Фрегат» отправил 19 спутников в Атлантический океан. Основной причиной провала миссии был назван человеческий фактор.