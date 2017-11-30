Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» нашли в Якутии

Хабаровск, 30 ноября. Четыре фрагмента российской ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной во вторник с космодрома «Восточный», обнаружили с помощью радаров в Вилюйском районе Якутии. Сообщение об этом появилось в четверг на официальном сайте Министерства природы региона.

«Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985», — сообщил главный специалист Минприроды Якутии Владислав Ушницкий.

В четверг на место, где, как предполагается, находятся фрагменты ракеты, отправятся специалисты. Они осмотрят территорию и произведут отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в тех местах, где радары обнаружили детали «Союза».

При этом, как отметил Ушницкий, говорить о вывозе фрагментов ракеты пока рано. Сделать это будет можно только после экологического мониторинга.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» были обнаружены в Тындинском районе Приамурья. 19 спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту, предположительно упали в Атлантический океан.