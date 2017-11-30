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Число невыездных алиментщиков в России за год выросло на 60%
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    Число невыездных алиментщиков в России за год выросло на 60%

    7:41  30 Ноября 2017
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    Число невыездных алиментщиков в России за год выросло на 60%

    Москва, 30 ноября. В России число невыездных алиментщиков за год выросло на 60%, достигнув показателей в 815 тысяч человек.

    Как сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов, мера о запрете выезда за рубеж должникам по алиментам показала свою эффективность, в связи с этим подобная практика применялась чаще.

    Так, за девять месяцев прошлого года каждый девятый невыездной алиментщик начинал гасить свои долги либо их выплачивал полностью, то за тот же период нынешнего — каждый седьмой.  

    Напомним, что решение о запрете пристав-исполнитель принимает по своему усмотрению, либо по заявлению второго родителя. До 1 октября потенциальным невыездным мог стать каждый неплательщик алиментов, чей долг превышает 10 тысяч рублей.

    Теперь порог повысили до 30 тысяч, поэтому пока не ясно, как это скажется на статистике по новым ограничениям на выезд, — сообщает издание.

    Автор: Константин Терехов
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    #фссп #алименты
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