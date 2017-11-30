Гендиректор «Химок» об игре с «Бамбергом»: Этот матч очень важен для нас
Москва, 30 ноября. В 10-м туре Евролиги подмосковные «Химки» постараются реабилитироваться и прервать трехматчевую серию без побед в матче с немецким «Бамбергом».
Ранее химчане потеряли своего основного центрового — Томаса Робинсона, который получил перелом руки в матче с турецким «Фенербахче».
Как отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов, игра с немцами очень важна для «Химок», поскольку в турнирной таблице обе команды находятся совсем рядом, пишут «Известия».
«Матч с «Бамбергом» очень важен для нас. Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках», — заявил он.
Астахов напомнил, что каждый матч «регулярки» Евролиги является серьезным испытанием, поскольку в турнире не играют слабые команды.
Соскучились по @EuroLeague ?— BC Khimki (@Khimkibasket) November 29, 2017
Встречаемся завтра в 20:00 на «Арене Мытищи», @Khimkibasket принимают чемпиона Германии @BroseBamberg
Билеты ????https://t.co/ZS8cralzt7 pic.twitter.com/8esSe9iGMe
Напомним, ранее «Химки» в рамках розыгрыша Евролиги потерпели поражения от «Панатинаикоса», «Маккаби Тель-Авива» и «Фенербахче».