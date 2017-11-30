Гендиректор «Химок» об игре с «Бамбергом»: Этот матч очень важен для нас

Москва, 30 ноября. В 10-м туре Евролиги подмосковные «Химки» постараются реабилитироваться и прервать трехматчевую серию без побед в матче с немецким «Бамбергом».

Ранее химчане потеряли своего основного центрового — Томаса Робинсона, который получил перелом руки в матче с турецким «Фенербахче».

Как отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов, игра с немцами очень важна для «Химок», поскольку в турнирной таблице обе команды находятся совсем рядом, пишут «Известия».

«Матч с «Бамбергом» очень важен для нас. Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках», — заявил он.

Астахов напомнил, что каждый матч «регулярки» Евролиги является серьезным испытанием, поскольку в турнире не играют слабые команды.

Напомним, ранее «Химки» в рамках розыгрыша Евролиги потерпели поражения от «Панатинаикоса», «Маккаби Тель-Авива» и «Фенербахче».