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Гендиректор «Химок» об игре с «Бамбергом»: Этот матч очень важен для нас
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    Гендиректор «Химок» об игре с «Бамбергом»: Этот матч очень важен для нас

    7:43  30 Ноября 2017
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    Гендиректор «Химок» об игре с «Бамбергом»: Этот матч очень важен для нас

    Москва, 30 ноября. В 10-м туре Евролиги подмосковные «Химки» постараются реабилитироваться и прервать трехматчевую серию без побед в матче с немецким «Бамбергом».

    Ранее химчане потеряли своего основного центрового — Томаса Робинсона, который получил перелом руки в матче с турецким «Фенербахче».

    Как отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов, игра с немцами очень важна для «Химок», поскольку в турнирной таблице обе команды находятся совсем рядом, пишут «Известия».

    «Матч с «Бамбергом» очень важен для нас. Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках», — заявил он. 

    Астахов напомнил, что каждый матч «регулярки» Евролиги является серьезным испытанием, поскольку в турнире не играют слабые команды.

    Напомним, ранее «Химки» в рамках розыгрыша Евролиги потерпели поражения от «Панатинаикоса», «Маккаби Тель-Авива» и «Фенербахче».   

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #химки #евролига #бамберг
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