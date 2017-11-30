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Эксперты заявили о росте инвестиционной привлекательности Москвы
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    Эксперты заявили о росте инвестиционной привлекательности Москвы

    7:25  30 Ноября 2017
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    Эксперты заявили о росте инвестиционной привлекательности Москвы

    Москва, 30 ноября. Эксперты заявили, что в ближайшее время привлекательность для инвесторов рынка недвижимости Москвы значительно вырастет. 

    Как сообщают «Известия», согласно исследованиям PwC и Urban Land Institute, в так называемом рейтинге ожиданий Москва поднялась вверх на две позиции и заняла 28 место, опередив такие города, как Лондон, Цюрих и Стамбул.

    Несмотря на санкции, на российский рынок придут игроки из-за границы, так как, по их мнению, несмотря на все ограничения, в стране сложились благоприятные условия для инвестиций.

    «Если посмотреть на тех, кто уже работает в Москве, то у инвесторов очень позитивные ожидания. Мы видим, что в течение ближайших двух лет рынок будет расти», — заявил изданию директор подразделения PwC Саян Цыренов.

    Так, по данным компании Cushman & Wakefield, в России в будущем году ожидается рост объемов инвестиций в коммерческую недвижимость на 13% (до 4,3 миллиардов евро) и еще на 16% в 2019 году (до 5 млрд).

    Автор: Константин Терехов
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    #москва #инвестиции #недвижимость
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