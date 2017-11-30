Минздрав РФ заставит табачные компании рассказать правду о своей продукции

Москва, 30 ноября. Российское министерство здравоохранения подготовило новую форму отчета для табачных компаний, в которой они будут обязаны указывать все данные о своей продукции — тип бумаги, которая используется в сигаретах и фильтре, наличии добавок, ароматизаторов и других химических веществ, составе дыма и данные токсикологической экспертизы. Таким образом в ведомстве собираются регулировать уровень токсичности табачной продукции.

При этом полные данные будут получать только госорганы — потребителям табачной продукции эти сведения передаваться не будут. Список требований Минздрава к табачникам был направлен в Миниэкономразвития, где должны согласовать его в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Конкретных сроков по вступлению в силу данных норм пока нет, отмечает газета «Известия».

В Минздраве считают, что полные сведения необходимы для выработки антитабачной политики в стране. Между тем, сами табачные компании считают, что это попытка получить доступ к коммерческой тайне — рецептуре каждой конкретной марки сигарет — и видят в требованиях Минздрава «удар по интеллектуальной собственности». Утечка данных из Минздрава станет настоящим подарком для производителей контрафакта, подчеркивают табачники.

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