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Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ
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    Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ

    7:31  30 Ноября 2017
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    Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ

    Сан-Франциско (Калифорния, США), 30 ноября. Российский посол Анатолий Антонов заявил в ходе визита в Сан-Франциско, что американский госдепартамент безосновательно отказывает ему в посещении российской дипломатической собственности. Об этом сообщается в микроблоге Twitter посольства РФ в США. 

    Он подчеркнул, что отказы от американской стороны следуют регулярно.

    «Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы», — заявил Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council. 

    В минувшую среду, 29 ноября, российский дипломат прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд встреч со специалистами и деловыми кругами, а также планирует осмотреть российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.

    Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгового представительства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию дипломатического ведомства США. 

    Автор: Дана Балан
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