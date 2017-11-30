Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ
Сан-Франциско (Калифорния, США), 30 ноября. Российский посол Анатолий Антонов заявил в ходе визита в Сан-Франциско, что американский госдепартамент безосновательно отказывает ему в посещении российской дипломатической собственности. Об этом сообщается в микроблоге Twitter посольства РФ в США.
Он подчеркнул, что отказы от американской стороны следуют регулярно.
«Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы», — заявил Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council.
From Nov. 29 to Dec. 3, Ambassador Anatoly Antonov will visit the state of California.— Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) November 29, 2017
The trip will include meetings with compatriots, expert and business communities, speeches at universities, inspection of Russian diplomatic properties in San Francisco, visit to Fort Ross pic.twitter.com/9TRNXingMK
В минувшую среду, 29 ноября, российский дипломат прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд встреч со специалистами и деловыми кругами, а также планирует осмотреть российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.
Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгового представительства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию дипломатического ведомства США.