Антонов сообщил о необоснованном отказе Госдепа в посещении дипсобственности РФ

Сан-Франциско (Калифорния, США), 30 ноября. Российский посол Анатолий Антонов заявил в ходе визита в Сан-Франциско, что американский госдепартамент безосновательно отказывает ему в посещении российской дипломатической собственности. Об этом сообщается в микроблоге Twitter посольства РФ в США.

Он подчеркнул, что отказы от американской стороны следуют регулярно.

«Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы», — заявил Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council.

From Nov. 29 to Dec. 3, Ambassador Anatoly Antonov will visit the state of California.

The trip will include meetings with compatriots, expert and business communities, speeches at universities, inspection of Russian diplomatic properties in San Francisco, visit to Fort Ross pic.twitter.com/9TRNXingMK — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) November 29, 2017

В минувшую среду, 29 ноября, российский дипломат прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд встреч со специалистами и деловыми кругами, а также планирует осмотреть российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгового представительства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию дипломатического ведомства США.