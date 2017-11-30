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Сбербанк провел первый платеж по технологии блокчейн
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    Сбербанк провел первый платеж по технологии блокчейн

    7:22  30 Ноября 2017
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    Сбербанк провел первый платеж по технологии блокчейн

    Москва, 30 ноября. Сбербанк первым из российских банков провел перевод средств от одного клиента к другому с использованием технологии блокчейн, которая впоследствии должна стать основой для системы, позволяющей производить транзакции за несколько секунд.

    Эксперимент был проведен на платформе IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. В нем также участвовали «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк и компания IBM.

    Как пояснила управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина, основное преимущество использования блокчейна в банковской системе заключается в том, что денежные операции проходят практически в режиме реального времени без каких-либо задержек. Кудачкина также подчеркнула, что Сбербанк стал первым банком в России, который смог разработать техническое решение и осуществить транзакцию посредством IBM Blockchain.

    При проведении эксперимента основные узлы блокчейн находились на стороне Сбербанка и Альфа-банка. Также были установлены сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и веб-приложение для клиентов.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно об открытии в Петербурге Института блокчейна

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #блокчейн #транзакция
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