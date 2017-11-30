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Мутко о жеребьевке ЧМ-2018: Все пройдет на самом высоком уровне
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    Мутко о жеребьевке ЧМ-2018: Все пройдет на самом высоком уровне

    7:19  30 Ноября 2017
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    Мутко о жеребьевке ЧМ-2018: Все пройдет на самом высоком уровне

    Москва, 30 ноября. В конце текущей недели 32 лучшие футбольные сборные, завоевавшие путевки на чемпионат мира — 2018 в России, узнают своих соперников на групповом этапе турнира.

    Напомним, жеребьевка финальной части первенства мира пройдет в пятницу, 1 декабря, в Государственном кремлевском дворце. Как отметил генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, российская столица полностью готова к проведению грандиозного события, пишут «Известия»

    Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил уверенность в том, что все пройдет на высочайшем уровне. 

    «Нет сомнений, всем понравится то, что мы подготовили. Многие приедут в Россию впервые и после жеребьевки поедут оценивать тренировочные базы и места проживания во время чемпионата мира», — отметил он. 

    Мутко о жеребьевке ЧМ-2018: Все пройдет на самом высоком уровне

    Напомним, ранее стало известно, что известный бразильский футболист Пеле прилетит в Москву на жеребьевку ЧМ-2018. 

    Как сообщала «Газета.Ru», российский шоумен и юморист Иван Ургант станет ведущим жеребьевки ЧМ-2018. 

    Автор: Дана Балан
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