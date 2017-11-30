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Антонов призвал Вашингтон восстанавливать двусторонние контакты с Москвой
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    Антонов призвал Вашингтон восстанавливать двусторонние контакты с Москвой

    7:18  30 Ноября 2017
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    Антонов призвал Вашингтон восстанавливать двусторонние контакты с Москвой

    Сан-Франциско, 30 ноября. Российский посол в США Анатолий Антонов призвал США восстанавливать двусторонние контакты с Россией — по линии спецслужб, оборонных ведомств и парламентов. 

    Посол России выступил на приеме неправительственной организации World Affairs Council в Сан-Франциско. 

    «Отсутствие контактов ведёт к росту взаимного недоверия, особенно на фоне публичной риторики в американских политических кругах, — подчеркнул Антонов. — Предлагаем американским партнёрам возобновить рабочий диалог по линии советов безопасности, спецслужб, оборонных ведомств и парламентов».

    Антонов призвал Вашингтон восстанавливать двусторонние контакты с Москвой

    В ходе выступления Антонов призвал создавать «прагматичные и равные» взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами.

    В Сан-Франциско российский посол проведет встречи с экспертными и деловыми кругами; кроме того, он собирался осмотреть российскую дипломатическую собственность, как сообщает «Газета.ru», по словам Антонова Госдепартамент США необоснованно отказал ему в проходе на территорию здания консульства РФ в Сан-Франциско.

    Автор: Валентин Меликов
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    #антонов
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