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Космонавты на МКС проголосуют на выборах-2018 с помощью российского оборудования
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    Космонавты на МКС проголосуют на выборах-2018 с помощью российского оборудования

    7:07  30 Ноября 2017
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    Космонавты на МКС проголосуют на выборах-2018 с помощью российского оборудования

    Москва, 30 ноября. Российские участники экипажа Международной космической станции (МКС) впервые в истории смогут проголосовать на выборах главы российского государства по уникальному отечественному кодированному каналу связи. Новейшая система начнет работать грядущей весной, после того как заработает постоянная связь с Землей. 

    По информации газеты «Известия», в рамках выхода в космос в начале следующего года на внешней поверхности МКС поставят специальный терминал для связи.

    Раньше для подобных задач эксплуатировалась сеть спутников-ретрансляторов США.

    Космонавты на МКС проголосуют на выборах-2018 с помощью российского оборудования

    Как отмечают специалисты, новая система поможет не только для проведения выборов. Кроме этого, экипажи смогут пользоваться долгожданным широкополосным каналом связи для передачи научных анализов и персональных данных.

    «Установка оборудования будет осуществлена во время выхода в открытый космос в первом квартале 2018 года», — отметили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос. 

    Напомним, выход запланирован на январь-февраль. Оборудовать абонентский терминал будут российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.  

    Автор: Дана Балан
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    #мкс #роскосмос #космонавты #выборы-2018
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