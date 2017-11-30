Бои без правил: политолог рассказал о новой холодной войне

Москва, 30 ноября. Политолог Сергей Судаков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что новая холодная война будет вестись без каких-либо правил, законов и договоренностей.

«То, что мы видим сейчас — начало «двойной» холодной войны! Чтобы это понять, надо вернуться в 1986 год и вспомнить, что сделали тогда США. Они тогда действительно обрушили цены на нефть, притом путем простой договоренности», — заявил политолог, выступая в программе «Вечер с Владимиров Соловьевым».

«А почему сейчас Тиллерсон говорит так жестко, и почему они нас «кусают» именно сейчас? Когда США могли представить такое, что они перестанут контролировать весь арабский мир? Когда они думали о том, что придет Россия, которая сможет договариваться на своих условиях и диктовать расценки на нефть?», — продолжил Судаков.

«США привыкли, не обладая какими-то ресурсами, эти ресурсы продавать всему миру или навязывать его! А тут возник такой серьезный игрок, как Россия, которая не обладает такой мощной монополии экономики, но может договариваться со странами АПЕК, которые вводят определенный мораторий на добычу нефти, в результате чего цена на нефть потихоньку поднимается», — пояснил член-корреспондент Академии военных наук.

«США становится сейчас крайне некомфортно, они понимают, что мы сейчас подошли к такому рубежу, который называется «холодная война 2.0», притом безо всяких правил. Говоря образно, когда один крутой парень (США) объединяет вокруг себя ватагу и говорит, что все вместе наваливаемся на Россию, использую абсолютно любые методы — бои без правил», — заявил политолог.