Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» нашли в Якутии
Россия
Первые стрельбы системы С-400 для Крыма успешно прошли под Астраханью
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первые стрельбы системы С-400 для Крыма успешно прошли под Астраханью

    6:58  30 Ноября 2017
    95

    Первые стрельбы системы С-400 для Крыма успешно прошли под АстраханьюАстрахань, 30 ноября. Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что в Астраханской области успешно проведены первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» для Крыма.

    Сообщается, что стрельбы прошли на полигоне Капустин Яр.

    По словам Астафьева, боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели, передает РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в этом году на полуострове появится второй полк С-400.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #с-400 #астрахань #стральбы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть