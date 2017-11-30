Первые стрельбы системы С-400 для Крыма успешно прошли под Астраханью

Астрахань, 30 ноября. Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что в Астраханской области успешно проведены первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» для Крыма.

Сообщается, что стрельбы прошли на полигоне Капустин Яр.

По словам Астафьева, боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели, передает РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что в этом году на полуострове появится второй полк С-400.