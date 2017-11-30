Хорватия отреагировала на смерть Праляка в Гаагском трибунале

Загреб, 30 ноября. Хорватские политики и граждане страны не согласились с обвинительным приговором, вынесенным Гаагским трибуналом одному из руководителей Хорватского совета обороны Слободану Праляку и приведшим к его гибели.

Сообщается, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала свой визит в Исландию и срочно вернулась в страну.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, случившееся в зале суда является «глубокой моральной несправедливостью по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу».

Также работу суда подвергла критике и одна из защитников генерала Праляка Наташа Фаво Иванович.