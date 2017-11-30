Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на Байкальском тракте
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на Байкальском тракте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на Байкальском тракте

    6:21  30 Ноября 2017
    31

    Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на Байкальском тракте

    Иркутск, 30 ноября. В массовой аварии с участием 14 автомобилей на Байкальском тракте под Иркутском пострадали два человека.

    Как сообщают «Известия», инцидент имел место быть на 8-м километре автомобильной трассы, где с интервалом в несколько минут столкнулись в общей сложности сразу 14 машин.

    По данным правоохранителей, погибших в массовом ДТП нет, поступают сведения о двух пострадавших, среди которых восьмилетняя девочка. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иркутск #массовое дтп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть