Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на Байкальском тракте

Иркутск, 30 ноября. В массовой аварии с участием 14 автомобилей на Байкальском тракте под Иркутском пострадали два человека.

Как сообщают «Известия», инцидент имел место быть на 8-м километре автомобильной трассы, где с интервалом в несколько минут столкнулись в общей сложности сразу 14 машин.

По данным правоохранителей, погибших в массовом ДТП нет, поступают сведения о двух пострадавших, среди которых восьмилетняя девочка. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.