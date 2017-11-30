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Экономика
Биткоин потерял 20% стоимости за несколько часов
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    Биткоин потерял 20% стоимости за несколько часов

    6:13  30 Ноября 2017
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    Биткоин потерял 20% стоимости за несколько часов

    Вашингтон, 30 ноября. Буквально за несколько часов курс биткоина рухнул на 20%.

    Как сообщают «Известия», столь значительное падение стоимости криптовалюты произошло после того, как курс преодолел отметку в 11,4 тысячи долларов.

    До половины десятого вечера по московскому времени биткоин торговался еще выше 10 тысяч долларов, однако в какой-то момент курс упал ниже этого показателя.

    Впрочем, позднее криптовалюте удалось отыграться, на данный момент ее курс составляет более 10,3 тысяч долларов.

    Автор: Константин Терехов
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    #биткоин
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