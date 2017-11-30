Биткоин потерял 20% стоимости за несколько часов

Вашингтон, 30 ноября. Буквально за несколько часов курс биткоина рухнул на 20%.

Как сообщают «Известия», столь значительное падение стоимости криптовалюты произошло после того, как курс преодолел отметку в 11,4 тысячи долларов.

До половины десятого вечера по московскому времени биткоин торговался еще выше 10 тысяч долларов, однако в какой-то момент курс упал ниже этого показателя.

Впрочем, позднее криптовалюте удалось отыграться, на данный момент ее курс составляет более 10,3 тысяч долларов.