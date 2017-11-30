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Начальник штаба ОДКБ рассказал, как РФ готовится остановить террористов в Азии
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    Начальник штаба ОДКБ рассказал, как РФ готовится остановить террористов в Азии

    6:24  30 Ноября 2017
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    Начальник штаба ОДКБ рассказал, как РФ готовится остановить террористов в Азии

    Москва, 30 ноября. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал, как Россия и ее союзники готовятся остановить террористическую экспансию в Средней Азии.

    По словам Сидорова, в ходе прошедших в Таджикистане учений, участниками которых стали все шесть членов ОДКБ, Россия продемонстрировала огневую мощь. Во время маневров было отражено вторжение боевиков-исламистов из Афганистана.

    Он подчеркнул, что на учениях впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации — в маневрах было задействовано 60 самолетов.

    «В общем-то было применено все, кроме ядерного оружия и крылатых ракет», — цитирует Сидорова газета «Известия».

    Также он добавил, что главным выводом, сделанным из сирийской кампании, является то, что террористов нужно бить, не давая им передышек и не позволяя перемещаться из одной местности в другую.

    Автор: Ирина Новикова
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    #учения #анатолий сидоров #одкб
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