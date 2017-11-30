США за 16 лет отправили на Ближний Восток 7 триллионов долларов

Сент-Луис (США). 30 ноября. Порядка семи триллионов долларов отправили Соединенные Штаты Америки для решения проблем Ближнего Востока за последние 16 лет.

«Направь эту сумму на собственные нужды мы могли бы перестроить нашу страну четыре раза», — заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Сент-Луис, что в штате Миссури.

Как сообщает ТАСС, упоминание о средствах, направленных Вашингтоном для решения своих задач в ближневосточном регионе, прозвучало в контексте речи хозяина Белого дома о законопроекте по снижению налогов.