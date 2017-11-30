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Экономика
ЦБ считает, что новые санкции снизят уровень внешнего долга России
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    ЦБ считает, что новые санкции снизят уровень внешнего долга России

    6:02  30 Ноября 2017
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    ЦБ считает, что новые санкции снизят уровень внешнего долга России

    Москва, 30 ноября. Специалисты Центробанка РФ считают, что введение США новых санкций против России может снизить уровень внешнего долга страны.

    По словам экспертов, возможный запрет резидентам США покупать российские госбумаги приведет к тому, что внешний долг России может быть относительно безболезненно конвертирован во внутренний.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что приобрести суверенный долг могут покупатели из банковского сектора и в странах БРИКС, либо долю нерезидентов может выкупить сам Центробанк.

    «Негативные последствия такого запрета могут быть нивелированы высоким спросом на ОФЗ со стороны банковского сектора, который заинтересован в высоколиквидных активах, — пояснили эксперты.

    Автор: Ирина Новикова
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    #санкции #внешний долг #центробанк рф
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