США предрекли КНДР падение режима Ким Чен Ына в случае войны

Вашингтон, 30 ноября. Постпред США при ООН Никки Хейли предрекла падение режима Ким Чен Ына в случае развязывания войны с Северной Кореей.

Как сообщают «Известия», об этом американский дипломат заявила во время экстренного заседания Совета безопасности международной организации, которое было посвящено очередному ракетному пуску КНДР.

«Мы стремимся развязать войну с Северной Кореей, однако если такое случится, то только из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», — заявила Хейли.

Кроме этого постоянный представитель США при ООН подчеркнула, что «диктатор Северной Кореи», отдав приказ совершить очередной ракетный пуск, сделал еще один шаг к развязыванию войны.

Как напоминает «Газета.ru», в среду Пхеньян провел первый за более чем два месяца запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

