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США предрекли КНДР падение режима Ким Чен Ына в случае войны
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    США предрекли КНДР падение режима Ким Чен Ына в случае войны

    5:42  30 Ноября 2017
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    США предрекли КНДР падение режима Ким Чен Ына в случае войны

    Вашингтон, 30 ноября. Постпред США при ООН Никки Хейли предрекла падение режима Ким Чен Ына в случае развязывания войны с Северной Кореей.

    Как сообщают «Известия», об этом американский дипломат заявила во время экстренного заседания Совета безопасности международной организации, которое было посвящено очередному ракетному пуску КНДР.

    «Мы стремимся развязать войну с Северной Кореей, однако если такое случится, то только из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», — заявила Хейли.

    Кроме этого постоянный представитель США при ООН подчеркнула, что «диктатор Северной Кореи», отдав приказ совершить очередной ракетный пуск, сделал еще один шаг к развязыванию войны.

    Как напоминает «Газета.ru», в среду Пхеньян провел первый  за более чем два месяца запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
     

    Автор: Константин Терехов
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