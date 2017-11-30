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Франция рассчитывает на поддержку РФ в санкциях против КНДР
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    Франция рассчитывает на поддержку РФ в санкциях против КНДР

    5:42  30 Ноября 2017
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    Франция рассчитывает на поддержку РФ в санкциях против КНДР

    Париж, 30 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает получить поддержку со стороны России при усилении санкций против Северной Кореи.

    По его словам, странам «необходимо» пойти на новые ограничительные меры из-за очередного запуска баллистической ракеты из Пхеньяна.

    «Я рассчитываю, в частности, на Китай и Россию в том, чтобы принять самые требовательные и эффективные санкции», — сказал Макрон.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в США раскрыли подробности новых санкций в отношении КНДР из-за ракетного запуска.

    Напомним, что в ночь на среду Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. 

    После пуска власти Северной Кореи сообщили, что в воздух была поднята принципиально новая модель ракеты, получившая название «Хвасон-15». Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #санкции #кндр #франция
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