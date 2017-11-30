ВМС США оценили шансы на выживание экипажа подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Представитель ВМС США Эрик Рейнольдс оценил шансы на выживание экипажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

«Тот факт, что прошло столько времени, работает против выживания, но всегда существует возможность экстремального выживания», — цитирует американского военного РИА Новости.

Рейнольдс добавил, что, не смотря на то, что с момента пропажи субмарины прошло более двух недель, не стоит «спекулировать» на эту тему, подчеркнув, что поисково-спасательная операция продолжается.

Как напоминает «Газета.ru», подлодка аргентинских ВМС, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября.