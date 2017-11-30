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ВМС США оценили шансы на выживание экипажа подлодки «Сан-Хуан»
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    ВМС США оценили шансы на выживание экипажа подлодки «Сан-Хуан»

    5:07  30 Ноября 2017
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    ВМС США оценили шансы на выживание экипажа подлодки «Сан-Хуан»

    Буэнос-Айрес, 30 ноября. Представитель ВМС США Эрик Рейнольдс оценил шансы на выживание экипажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

    «Тот факт, что прошло столько времени, работает против выживания, но всегда существует возможность экстремального выживания», — цитирует американского военного РИА Новости.

    Рейнольдс добавил, что, не смотря на то, что с момента пропажи субмарины прошло более двух недель, не стоит «спекулировать» на эту тему, подчеркнув, что поисково-спасательная операция продолжается.

    Как напоминает «Газета.ru», подлодка аргентинских ВМС, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. 

    Автор: Константин Терехов
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    #аргентина #сан-хуан
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