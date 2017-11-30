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Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших песен 2017 года
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    Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших песен 2017 года

    5:17  30 Ноября 2017
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    Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших песен 2017 года

    Нью-Йорк, 30 ноября. Американский журнал Rolling Stone опубликовал список из 50 самых лучших песен, выпущенных за последний год.

    Сообщается, что возглавила рейтинг композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа Sign of the Times.

    Второе место отдано песне Homemade Dynamite новозеландской артистки Лорд. Замыкает тройку лидеров песня Humble Кендрика Ламара.

    Стоит отметить, что песня Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, несмотря на побитые рекорды по просмотрам на YouTube, заняла всего лишь седьмое место в рейтинге.

    Ознакомиться с полным списком лучших песен уходящего года можно по ссылке.

    Автор: Ирина Новикова
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    #песня #рейтинг #rolling stone
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