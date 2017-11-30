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Весь мир
США в 2017 году продали оружия на $10 млрд больше, чем в предыдущем
Весь мир
США в 2017 году продали оружия на $10 млрд больше, чем в предыдущем
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    США в 2017 году продали оружия на $10 млрд больше, чем в предыдущем

    4:41  30 Ноября 2017
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    США в 2017 году продали оружия на $10 млрд больше, чем в предыдущем

    Вашингтон, 30 декабря. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США сообщило, что в 2017 фискальном году американские компании продали оружия на 10 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем.

    Сообщается, что за текущий год Вашингтон продал оружия примерно на $42 млрд.

    По словам директора агентства Чарльза Хупера, данная позитивная тенденция вполне объяснима.

    «Эта позитивная тенденция продаж не удивительна, поскольку США выбирают для сотрудничества в сфере безопасности по всему миру», — сказал он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Госдеп США одобрил продажу Польше американских вооружений на $500 млн.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #продажа оружия
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