США в 2017 году продали оружия на $10 млрд больше, чем в предыдущем

Вашингтон, 30 декабря. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США сообщило, что в 2017 фискальном году американские компании продали оружия на 10 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем.

Сообщается, что за текущий год Вашингтон продал оружия примерно на $42 млрд.

По словам директора агентства Чарльза Хупера, данная позитивная тенденция вполне объяснима.

«Эта позитивная тенденция продаж не удивительна, поскольку США выбирают для сотрудничества в сфере безопасности по всему миру», — сказал он.

Ранее Газета.ру сообщала, что Госдеп США одобрил продажу Польше американских вооружений на $500 млн.