Трамп назвал главу Северной Кореи «больным щенком»

Вашингтон, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является «больным щенком».

Данное заявление Трамп сделал в ходе выступления в штате Мисури, посвященного налоговой реформе.

Сообщается, что, назвав план налоговой реформы «ракетным топливом» для экономики США, Трамп внезапно сменил тему и вдруг заявил: «Маленький человек-ракета».

«Больной щенок», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что двумя неделями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется стать друзьями с Ким Чен Ыном. Однако в том же сообщении он возмутился тем, что лидер Северной Кореи оскорбляет его.