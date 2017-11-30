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Весь мир
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Трамп назвал главу Северной Кореи «больным щенком»
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    Трамп назвал главу Северной Кореи «больным щенком»

    4:17  30 Ноября 2017
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    Трамп назвал главу Северной Кореи «больным щенком»Вашингтон, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является «больным щенком».

    Данное заявление Трамп сделал в ходе выступления в штате Мисури, посвященного налоговой реформе.

    Сообщается, что, назвав план налоговой реформы «ракетным топливом» для экономики США, Трамп внезапно сменил тему и вдруг заявил: «Маленький человек-ракета».

    «Больной щенок», — добавил он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что двумя неделями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется стать друзьями с Ким Чен Ыном. Однако в том же сообщении он возмутился тем, что лидер Северной Кореи оскорбляет его.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #ким чен ын
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