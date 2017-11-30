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Четверо жителей Кемерово зверски изнасиловали и убили 18-летнюю девушку
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    Четверо жителей Кемерово зверски изнасиловали и убили 18-летнюю девушку

    3:30  30 Ноября 2017
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    Четверо жителей Кемерово зверски изнасиловали и убили 18-летнюю девушку

    Кемерово, 30 ноября. Источник в правоохранительных органах Кемерово сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении четверых жителей города, зверски изнасиловавших и убивших девушку.

    Сообщается, что инцидент произошел в прошлом году.

    По данным следствия, 18-летняя местная жительница познакомилась в Сети с 19-летним юношей. Приехав к нему в гости, она оказалась в квартире с еще тремя его знакомыми.

    После совместного распития алкогольных напитков девушка заснула, а подозреваемые изнасиловали ее и зарезали.

    В настоящее время все подозреваемые находятся под арестом.

    Автор: Ирина Новикова
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    #убийство #изнасилование #кемерово
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