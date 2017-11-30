Четверо жителей Кемерово зверски изнасиловали и убили 18-летнюю девушку

Кемерово, 30 ноября. Источник в правоохранительных органах Кемерово сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении четверых жителей города, зверски изнасиловавших и убивших девушку.

Сообщается, что инцидент произошел в прошлом году.

По данным следствия, 18-летняя местная жительница познакомилась в Сети с 19-летним юношей. Приехав к нему в гости, она оказалась в квартире с еще тремя его знакомыми.

После совместного распития алкогольных напитков девушка заснула, а подозреваемые изнасиловали ее и зарезали.

В настоящее время все подозреваемые находятся под арестом.