Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР

Нью-Йорк, 30 ноября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы нормализации ситуации на Корейском полуострове не просматриваются.

«Новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление. Вновь приходится констатировать, что перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной и по-прежнему подчеркивается необходимость дипломатической работы, так военного решения ситуации не существует, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Небензя призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности».