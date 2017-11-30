Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР
Весь мир
Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР

    3:16  30 Ноября 2017
    34

    Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР

    Нью-Йорк, 30 ноября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы нормализации ситуации на Корейском полуострове не просматриваются.

    «Новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление. Вновь приходится констатировать, что перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается», — сказал российский дипломат.

    Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной и по-прежнему подчеркивается необходимость дипломатической работы, так военного решения ситуации не существует, сообщает РИА Новости.

    Кроме того, Небензя призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности».

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #кндр #василий небензя
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть