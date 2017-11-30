США призвали лишить КНДР права голоса в ООН

Нью-Йорк, 30 ноября. Власти США призывают все страны мира разорвать любые связи с КНДР, включая торговые, а также выслать северокорейских рабочих. Также США предложили лишить КНДР права голоса в ООН. С таким заявлением выступила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

«Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН», — заявила Хейли в ходе заседания Совбеза ООН по Северной Корее.

По ее словам, эти меры должны коснуться всех сфер сотрудничества с Северной Кореей, включая торговлю.

«Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих», — сказала постпред.

Также она выступила с предложением лишить Северную Корею права голоса в ООН.