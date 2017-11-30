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Весь мир
Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР
Политика
США призвали лишить КНДР права голоса в ООН
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    США призвали лишить КНДР права голоса в ООН

    2:51  30 Ноября 2017
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    США призвали лишить КНДР права голоса в ООН

    Нью-Йорк, 30 ноября. Власти США призывают все страны мира разорвать любые связи с КНДР, включая торговые, а также выслать северокорейских рабочих. Также США предложили лишить КНДР права голоса в ООН. С таким заявлением выступила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

    «Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН», — заявила Хейли в ходе заседания Совбеза ООН по Северной Корее.

    По ее словам, эти меры должны коснуться всех сфер сотрудничества с Северной Кореей, включая торговлю.

    «Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих», — сказала постпред.

    Также она выступила с предложением лишить Северную Корею права голоса в ООН.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #оон #кндр #хейли
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