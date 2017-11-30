В Москве презентовали олимпийскую форму сборной России

Москва, 30 ноября. Презентация новой олимпийской формы сборной России прошла в среду в Москве.

Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил комплект формы национальной команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Участником мероприятия стал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Кроме того, на презентации собрались многие знаменитые спортсмены, среди которых были Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Вик Уайлд, Алена Заварзина, Екатерина Гамова, Анна Чичерова, Сергей Быков, Светлана Кузнецова и другие.