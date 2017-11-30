Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США

Вашингтон, 30 ноября. Журналисты телеканала RT были лишены аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Об этом сообщает Галерея корреспондентов радио и ТВ американского законодательного органа.

«Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия… чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года… Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента», — приводит текст заявления RT.

Письмо с текстом данного заявления было отправлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. Отмечается, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

Напомним, что 13 ноября Минюст США внес компанию T&R Productions LLC, обслуживающую телеканал RT America, в список иностранных агентов.