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Общество
В Сети прокомментировали меры по поддержке семей, введенные в России
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    В Сети прокомментировали меры по поддержке семей, введенные в России

    2:37  30 Ноября 2017
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    В Сети прокомментировали меры по поддержке семей, введенные в России

    Москва, 30 ноября. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на меры для поддержки семей, введенные президентом РФ Владимиром Путиным.

    Павел Алюшин напомнил, что все последние годы после введения материнского капитала рождаемость в России растет.

    «Молодцы! Вот это правильно», — написал пользователь «ВКонтакте» под ником «Без лица».

    Вместе с тем, Евгений Евгеньевич считает, что детей нужно заводить осознанно.

    «Детей нужно хотеть, а не заводить их ради каких-либо материальных благ», — написал он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что по инициативе президента РФ Владимира Путина будет продлено действие материнского капитала и введено пособие на рождение первого ребенка. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #материнский капитал #соцсети #рождаемость
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