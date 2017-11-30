Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР
Украина
Украина теряет свою субъектность как независимое государство –  экс-премьер Кинах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина теряет свою субъектность как независимое государство –  экс-премьер Кинах

    2:06  30 Ноября 2017
    219

    Украина теряет свою субъектность как независимое государство –  экс-премьер Кинах

    Киев, 30 ноября. Украина постепенно перестает быть независимым государством, заявил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

    «Украина теряет свою субъектность как независимое государство, мы теряем составляющие суверенитета. Нам уже диктуют, какая должна быть конституция, форма государственного управления, социальная политика, бюджет. Вот этого нельзя никогда допускать», — приводит слова Кинаха RT.

    Он заявил, что, по его мнению, на Украине постепенно деградируют институты власти – как моральные, так и профессиональные – а сама власть становится лишь источником обогащения для тех, в чьих руках она находится.

    Напомним, что в эту среду участники факельного шествия забросали дымовыми шашками сотрудников киевской полиции у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Четыре человека были задержаны.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #независимость #кинах
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть