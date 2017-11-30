Украина теряет свою субъектность как независимое государство –  экс-премьер Кинах

Киев, 30 ноября. Украина постепенно перестает быть независимым государством, заявил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

«Украина теряет свою субъектность как независимое государство, мы теряем составляющие суверенитета. Нам уже диктуют, какая должна быть конституция, форма государственного управления, социальная политика, бюджет. Вот этого нельзя никогда допускать», — приводит слова Кинаха RT.

Он заявил, что, по его мнению, на Украине постепенно деградируют институты власти – как моральные, так и профессиональные – а сама власть становится лишь источником обогащения для тех, в чьих руках она находится.

Напомним, что в эту среду участники факельного шествия забросали дымовыми шашками сотрудников киевской полиции у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Четыре человека были задержаны.