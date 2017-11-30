Instagram назвал 10 самых популярных городов 2017 года

Москва, 30 ноября. Социальная сеть Instagram назвала 10 самых популярных городов 2017 года.

Сообщается, что рейтинг составлялся с учетом геотегов городов, где было сделано больше всего снимков.

Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Второе место отдано российской столице. Третьим по популярности городом оказался Лондон. Четвертое и пятое места заняли Сан-Паулу и Париж, сообщает Газета.ру.

В Топ-10 также попали Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона