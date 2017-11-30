Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии перспектив нормализации ситуации с КНДР
Весь мир
Instagram назвал 10 самых популярных городов 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Instagram назвал 10 самых популярных городов 2017 года

    2:13  30 Ноября 2017
    109

    Instagram назвал 10 самых популярных городов 2017 года

    Москва, 30 ноября. Социальная сеть Instagram назвала 10 самых популярных городов 2017 года.

    Сообщается, что рейтинг составлялся с учетом геотегов городов, где было сделано больше всего снимков.

    Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Второе место отдано российской столице. Третьим по популярности городом оказался Лондон. Четвертое и пятое места заняли Сан-Паулу и Париж, сообщает Газета.ру.

    В Топ-10 также попали Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #instagram #город #путешествия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть