Мэй назвала истинную цель программы «Восточное партнерство»

Лондон, 30 ноября. Тереза Мэй прокомментировала планы и перспективы программы «Восточное партнерство». Из ее слов следует, что в первую очередь, данная программа направлена против России.

«Восточное партнерство» – это проект Евросоюза, направленный на углубление интеграционных связей с шестью республиками бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Брюссель неоднократно указывал, что данная инициатива не направлена против кого бы то ни было.

Однако из слов британского премьера Терезы Мэй следует иной вывод. В своей речи она заявила, что нужно опасаться «враждебных действий таких государств, как Россия», которая «пытается подорвать нашу коллективную силу».

Кроме того, как пишет RT, Мэй заявила о планах Лондона потратить ₤100 млн на борьбу с «российской дезинформацией» в странах Восточной Европы, назвав Россию – угрозой международной безопасности.