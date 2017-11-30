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Политика
Мэй назвала истинную цель программы «Восточное партнерство»
Политика
Мэй назвала истинную цель программы «Восточное партнерство»
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    Мэй назвала истинную цель программы «Восточное партнерство»

    1:51  30 Ноября 2017
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    Мэй назвала истинную цель программы «Восточное партнерство»

    Лондон, 30 ноября. Тереза Мэй прокомментировала планы и перспективы программы «Восточное партнерство». Из ее слов следует, что в первую очередь, данная программа направлена против России.

    «Восточное партнерство» – это проект Евросоюза, направленный на углубление интеграционных связей с шестью республиками бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Брюссель неоднократно указывал, что данная инициатива не направлена против кого бы то ни было.

    Однако из слов британского премьера Терезы Мэй следует иной вывод. В своей речи она заявила, что нужно опасаться «враждебных действий таких государств, как Россия», которая «пытается подорвать нашу коллективную силу».

    Кроме того, как пишет RT, Мэй заявила о планах Лондона потратить ₤100 млн на борьбу с «российской дезинформацией» в странах Восточной Европы, назвав Россию – угрозой международной безопасности.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #тереза мэй #ес #британия #осточное партнерство
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