Путин отправится в Минск на заседание ОДКБ

Москва, 30 ноября. Российский президент Владимир Путин в четверг приедет в Минск на очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер обсудит ряд ключевых вопросов по взаимодействию в рамках организации.

«Тридцатого ноября президент РФ Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

В белорусской столице в четверг также будет подписан ряд соглашений.

