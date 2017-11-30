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Политика
Путин отправится в Минск на заседание ОДКБ
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    Путин отправится в Минск на заседание ОДКБ

    1:54  30 Ноября 2017
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    Путин отправится в Минск на заседание ОДКБ

    Москва, 30 ноября. Российский президент Владимир Путин в четверг приедет в Минск на очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер обсудит ряд ключевых вопросов по взаимодействию в рамках организации.

    «Тридцатого ноября президент РФ Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

    В белорусской столице в четверг также будет подписан ряд соглашений.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин
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